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Сегодня, 22:30

Булыкин считает, что весной «Спартак» может выглядеть совсем по-другому

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что пока не стоит называть «Спартак» претендентом на чемпионство в этом сезоне.

На зимний перерыв команда ушла на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ с 37 очками.

«Под конец года «Спартак» выдал шикарную серию, они действительно очень хороши. Но не забывайте, что впереди долгая зимняя пауза, — вот именно здесь у Станковича могут возникнуть проблемы. Кажется, им в штаб нужен человек, который поможет грамотно выстроить подготовку на сборах. Именно поэтому пока не спешил бы называть «Спартак» претендентом на титул. Весной все может поменяться», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

В первом матче после возвращения красно-белые сыграют дома с «Оренбургом». Встреча пройдет 2 марта.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
ФК Спартак (Москва)
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