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Сегодня, 16:10

Булыкин считает, что «Зенит» не сможет забить 100 голов в РПЛ по итогам сезона

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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, сможет ли «Зенит» забить 100 мячей в год своего столетия.

«Я думаю, 100 голов забить нереально. Если только Глушенков в каждом матче по два будет класть. Но это очень тяжело будет сделать, и «Зениту» будет достаточно снова выиграть все три турнира на столетие клуба», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Весной 2025 года петербургский клуб отметит 100-летний юбилей. «Зенит» является действующим чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. По итогам сезона-2023/24 сине-бело-голубые выиграли РПЛ в 6-й раз подряд.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Зенит
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