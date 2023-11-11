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Сегодня, 10:11

Булыкин считает, что «Зенит» обыграет «Краснодар» и выйдет в лидеры РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России по футболу и различных отечественных и зарубежных клубов Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем туре РПЛ, заявив, что «Зенит» обыграет «Краснодар» в центральном матче и выйдет на первое место.

«Очень много интересных матчей будет в туре. Интересных будет много, но главный — «Зенит» против «Краснодара». Борьба за первое место, и для «Краснодара» проверка — готовы они биться за медали или нет. Но что-то мне подсказывает, что «Зенит» уверенно обыграет «Краснодар» и займет первое место», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 11 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «Краснодар» с 31 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» располагается на второй строчке, отставая от «быков» на 2 очка.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/10/21685603.shtml?updated
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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