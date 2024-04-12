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Сегодня, 13:41

Булыкин: «Верю, что «Локомотив» может сыграть хорошо и набрать желанные три очка в матче с ЦСКА»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Игра будет интересной, обеим командам нужны очки. В последнее время ЦСКА показывает хорошую игру, у «Локомотива» в атаке тоже все неплохо. Сейчас готовы Пиняев, Глущенков, Дзюба. Конечно, я не большой фаворит ЦСКА, но верю, что «Локомотив» может сыграть хорошо и набрать желанные три очка. Хотя и ЦСКА нужны очки. Тем интереснее будет это противостояние», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Игра состоится 13 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 22 матчах. ЦСКА находится на четвертой строчке с таким же количеством баллов.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-cska-pokazyvaet-khoroshuyu-igru-u-lokomotiva-v-atake-vsyo-neplokho-budet-interesno-352640/
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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