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Сегодня, 21:16

Булыкин считает «Динамо» фаворитом матча с «Локомотивом» во 2-м туре РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший форвард «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о матче между командами во 2-м туре РПЛ.

«Динамо» в этом матче будет фаворитом. И как складывался прошлый сезон, и как начали этот. Я уверен, что «Локомотив» даст бой и должен показать себя с хорошей стороны. Все же много кто ушел, и новички еще не сыгрались, но показали хорошую игру против «Акрона». Если в первом туре «Локо» играл против новичка РПЛ, то «Динамо», которая боролась за чемпионство», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится 27 июля. Начало — в 17.30 мск.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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