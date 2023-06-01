Булыкин считает Дзюбу серьезным козырем «Локомотива» в борьбе за чемпионство в следующем сезоне

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, какие позиции нужно усилить железнодорожникам в летнее трансферное окно.

«Можно улучшить все линии. Команде нужны качественные игроки обороны и средней линии поля для вариативности и глубины состава. Атака? Есть Дзюба, Глушенков, Пиняев. Кто-то из них может уйти. Если «Локомотив» усилит каждую линию хотя бы одним качественным игроком, то в следующем сезоне сможет побороться за высокие места», — приводит «Спорт День за Днем» слова Булыкина.

Также он считает, что форвард Артем Дзюба является серьезным козырем «Локомотива» в борьбе за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.

«Как мы увидели, да. Дзюба может забивать. Придает уверенность, сохраняет много мячей, выигрывает много единоборств и ассистирует партнерам. Дзюба — мощная боевая единица в составе «Локомотива». Если у него не будет травм, то он, безусловно, поможет своей команде в следующем сезоне. Сейчас он только помог «Локомотиву» в весенней части чемпионата. В новом сезоне пользы от него будет еще больше», — добавил футболист.

«Локомотив» с 42 очками расположился на 9-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном туре красно-зеленые сыграют с «Торпедо».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. За этот период он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в 10 матчах за железнодорожников в чемпионате России.