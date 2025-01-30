Булыкин считает интересным возможное возвращение Малкома в «Зенит»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал новость о том, что бывший нападающий «Зенита» Малком может вернуться в петербургский клуб.

«Малком очень хороший футболист, поэтому, если захочет, то «Зенит» рассмотрит этот вариант. Он доказал и в другой лиге, что он в порядке. Если это срастется, то будет интересно посмотреть на него», — сказал Булыкин Vprgnoze.ru.

27-летний Малком с 2023 года играет за саудовский «Аль-Хиляль».В текущем сезоне он отметился 6 голами и 9 ассистами в 22 встречах.

Бразилец выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год, проведя 109 матчей, в которых забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи.