Булыкин считает «Локомотив» фаворитом матча против «Спартака»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча железнодорожников против «Спартака» в 10-м туре РПЛ.

«Должно получиться зрелищное, голевое дерби. Обе команды играют в атакующий футбол. Я отдаю свое предпочтение «Локомотиву», потому что мне нравится стратегия, когда выходят много молодых российских ребят с голодными, горящими глазами и всего несколько иностранцев. Это намного круче, чем всего 3 россиянина в составе. Мой прогноз: «Локомотив» победит со счетом 2:1. Кого индивидуально отмечу?

Конечно же, меня удивляет Батраков. Думаю, еще Пиняев многое покажет в этом сезоне. На самом деле, в этом сезоне можно половину состава «Локомотива» выделить. У «Локомотива» на данный момент самая правильная стратегия», – сказал Булыкин «СЭ».

«Локомотив» после девяти туров РПЛ замыкает тройку лидеров, набрав 21 очко. «Спартак» расположился на пятой строчке, имея в активе 16 очков.

Команды сыграют между собой в рамках 10-го тура РПЛ в субботу, 28 сентября.

Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Дарик Агаларов