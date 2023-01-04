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Сегодня, 10:17

Булыкин считает нынешнюю стратегию «Локомотива» более перспективной

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» последние трансферы команды.

«Клуб сейчас меняет трансферную политику. Думаю, «Локомотив» полностью изменил стратегию. Мне кажется, что она более перспективная, чем та, что была ранее и привела к плачевной ситуации», — сказал Булыкин «СЭ».

В текущее зимнее трансферное окно в «Локомотив» перешел голкипер Илья Лантратов, полузащитник Сергей Пиняев и нападающий Максим Глушенков.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице с 13 очками.

Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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