Булыкин предложил Дзюбе звонить Слуцкому: «Я бы на его месте узнал бы, как дела в Китае»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» новость об уходе нападающего Артема Дзюбы из московской команды.

«В этой ситуации все просто — думаю, клуб и Артем не смогли договориться по финансам. Но у Дзюбы есть еще наверняка вариант найти команду в РПЛ и поиграть сезон-другой. Скорее всего, не в топ клубах России, так как там любят помоложе, а в чуть менее скромных командах. Единственное, что сейчас может стать проблемой в поиске новой команды — это его финансовые запросы. Я бы на его месте сейчас позвонил бы Слуцкому и узнал, как дела в Китае. Команда Леонида идет на первом месте и стремится к чемпионству, и Дзюба пригодился бы с удовольствием. Переход в Китай — это самый для него оптимальный вариант», — сказал Булыкин «СЭ».

Также Булыкин поделился мнением, когда Артем Дзюба завершит карьеру.

«Сейчас важно для Дзюбы то, как правильно бы завершить карьеру, потому что год-два — это максимум, что Артем может выжать из своей карьеры. Конечно, я пожелаю играть как можно дольше, но это будет крайне сложно», — добавил Булыкин.

35-летний Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. Всего за красно-зеленых он провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Дзюбы, заявил, что руководство «Локомотива» и тренерский штаб команды «даже не попрощались» с его клиентом.

С декабря 2023 года российский тренер Леонид Слуцкий возглавляет китайскую команду «Шанхай Шеньхуа».

(Денис Сафронов)