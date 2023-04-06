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Сегодня, 18:34

Булыкин считает «Спартак» фаворитом в матче с «Динамо»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Спартаком».

«Небольшим фаворитом, наверное, будет «Спартак». Хотя и «Спартак» в последнее время выглядит не так мощно, и у «Динамо» спад. Но это дерби, командам нужно выходить из этой ситуации, а у «Динамо» еще и тренерский штаб «подвис». Возможно, все это даст мотивацию футболистам показать красивый и голевой футбол и заработать три очка, потому что и той, и другой команде очки очень нужны.
«Спартак», конечно, без Джикии и Промеса выглядит совсем по-другому. Джикия — это системообразующий игрок, мотиватор, лидер на поле и в раздевалке, поэтому без него будет тяжеловато. Промес не провел предсезонку с командой, сейчас травму получил, поэтому тоже под вопросом. «Спартак» не такой грозный, как прошлой осенью, и, учитывая эти две потери, у них с «Динамо» будет важная игра за три очка», — приводит Betonmobile слова Булыкина.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 8 апреля и начнется в 19.30 (мск).

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-bulyikin-spartak-budet-nebolshim-favoritom-v-derbi-s-dinamo
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