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Сегодня, 22:29

Булыкин считает «Спартак» и «Сочи» главными разочарованиями первой половины сезона РПЛ

Руслан Минаев
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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал «Спартак» и «Сочи» главными разочарованиями первого круга сезона-2023/24 РПЛ.

«Спартак» должен был за чемпионство биться, а получается наоборот. Многое будет зависеть от того, как команда проведет оставшиеся до зимнего перерыва туры. Если «Спартак» не будет в тройке, Абаскаля уволят по-любому», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

«Спартак» после 15 туров набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Сочи» с 10 очками идет на последнем месте.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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