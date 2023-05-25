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Сегодня, 13:01

Булыкин считает справедливой дисквалификацию Соболева

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал дисквалификацию нападающего «Спартака» Александра Соболева на 4 матча.

«Думаю, наказание справедливое, учитывая тот ажиотаж, который был вокруг этой темы. Все должны подумать над этим моментом, главное, чтобы сам Соболев сделал работу над ошибками. Такое не должно повторяться, это не красит футбол. «Спартак» сможет справиться и без Соболева, там есть кому забивать. Промес, Бальде, все они умеют забивать. Соболеву желаю прийти в норму и поработать над собой. Футболист он хороший», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Соболев получил красную карточку в матче против ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ. Форвард красно-белых продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. 24 мая КДК РФС принял решение дисквалифицировать Соболева на 4 матча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-spartak-smozhet-spravit-sya-bez-soboleva-aleksandru-nuzhno-prijti-v-normu/
Александр Соболев
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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