Булыкин считает завышенные зарплаты главной проблемой российского футбола

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что завышенные зарплаты игроков — главная проблема российского футбола.

«Сейчас лимит уже не такой, как был раньше, поэтому никакой пользы от него нет. И так, как могут поменять сейчас, это тоже ни к чему серьезному не приведет. С моей точки зрения, нужно просто, чтобы спортивный менеджмент не делал трансферы ради денег, а действовал на пользу команде и российскому футболу. Иногда происходят такие переходы, когда иностранцы, явно не уровня РПЛ, приезжают и занимают места. Их наигрывают для каких-то сборных и вообще непонятно для кого, а российские ребята сидят. А молодежи нужно играть, чтобы прогрессировать. Если российские ребята не будут играть, то и в сборную попадать не будут, поэтому здесь нужно смотреть на трансферы. И если они будут сбалансированными, то почему нет? Наша главная проблема в футболе — завышенные зарплаты. И если там наведут порядок, то не важно, кто будет приезжать, потому что плохого футболиста не будет смысла привозить», — приводит «Газета.ru» слова Булыкина.

В настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров, согласно которому в заявке клуба могут находиться не более 13 иностранцев, при этом одновременно на поле могут находиться только 8 из них.