Дмитрий Булыкин: «Думаю, что во время январского трансферного окна усилений у ЦСКА не будет»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин порассуждал о трансферных планах ЦСКА на зимнюю паузу в РПЛ.

«Пока результат не тот, который хочет видеть руководство. В клубе нацелены на место в тройке РПЛ. Впереди зимняя пауза, во время которой команда сможет хорошо поработать и удачно завершить сезон. Думаю, что во время январского трансферного окна усилений у ЦСКА не будет, поэтому Марко Николичу надо рассчитывать на тех игроков, которые есть, и добиваться с ними поставленных целей», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

После 15 матчей в нынешнем сезоне чемпионата России армейцы с 28 очками занимают 5-е место в турнирной таблице. В субботу, 23 ноября ЦСКА примет «Ростов» в матче 16-го тура РПЛ. Игра начнется в 14:15 по московскому времени.