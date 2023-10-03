Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:34

Булыкин: «Сергееву будет тяжеловато стать основным форвардом для сборной России»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможности форварда Ивана Сергеева навязать конкуренцию Александру Соболеву и Федору Чалову в борьбе за место в стартовом составе национальной команды.

«Считаю, что ему будет тяжеловато стать основным выбором для сборной. Для этого необходимо забивать на регулярном уровне и бороться во многих игровых ситуациях. Однако он мог бы стать хорошим вторым нападающим: Иван умеет оказаться в правильном месте внутри штрафной и делает это в нужное время. Такой забивной нападающий нужен всегда», — приводит слова Булыкина RT.

Россия 12 октября проведет товарищеский матч с Камеруном в Москве, а также 16 октября встретится с Кенией в Турции.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1211419-bulykin-sergeev-napadaushiy-sbornaya-rossiya
Александр Соболев
Дмитрий Булыкин
Иван Сергеев
Федор Чалов
Сборная России по футболу
0
Читайте также
«Аль-Иттихад» отказался играть матч азиатской Лиги чемпионов в Иране из-за бюста генерала Сулеймани
Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов
Жителя Камчатки лишили гражданства РФ за экстремистские призывы
Словацкая оперная певица Патриция Янечкова скончалась на 26-м году жизни
Врач перечислила худшие продукты для сосудов
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов: «Локомотив» идет в тройке, поэтому оттуда вызывают в сборную России»

Бистрович: «Игнашевич всегда был очень профессиональным футболистом. Таким же и остается, став тренером»