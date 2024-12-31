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Сегодня, 22:05

Булыкин: «Событие года для меня — прогресс «Локомотива» и появление Батракова»

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Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал событием 2024 года в российском футболе прогресс «Локомотива». Также Булыкин отметил полузащитника команды Алексея Батракова.

«Событие года для меня — прогресс «Локомотива» и появление новой звезды в нашем футболе — Алексея Батракова. Все сомневались, что после ухода лидеров «Локомотив» не сможет навязать борьбу, а у них это получилось. И вдвойне приятно, что «Локо» не боится доверять молодежи. Это нужно отметить», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

Первую часть сезона-2024/25 «Локомотив» завершил на 5-м месте турнирной таблицы РПЛ с 35 очками. На счету Алексея Батракова — 23 матча, 11 голов и 8 результативных передач в чемпионате и FONBET Кубке России.

Источник: «РБ Спорт»
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