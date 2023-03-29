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Сегодня, 13:06

Булыкин согласен с признанием форварда «Локомотива» Дзюбы лучшим игроком марта в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на решение признать нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу лучшим игроком РПЛ в марте.

«Дзюба ключевую роль играл в матчах за «Локомотив». Все запомнили его хет-трик в ворота «Ростова». Поэтому можно его лучшим признать. Но за это звание ничего не дают, даже сам Дзюба не особо обращает внимание на эти звания. Это не столь важно, главное, чтобы после перерыва сборных команда начала выигрывать», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

В марте 34-летний Дзюба провел за железнодорожников 3 матча, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10758770-bulykin-soglasen-s-priznaniem-dzyuby-luchshim-igrokom-marta.html
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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