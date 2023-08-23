Булыкин сомневается, что «Краснодар» будет бороться за чемпионство в этом сезоне

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре «Краснодара» на старте РПЛ сезона-2023/24.

«Краснодар» неплохо стартовал, это нужно признать. Команда показывает хороший футбол, играет в атаку. Но я не думаю, что они будут бороться за чемпионство в этом сезоне. За медали — да, но за золото вряд ли. Важно, как команда проведет следующие матчи. Им нужно продолжать в том же духе», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

На данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице после 5 туров РПЛ, набрав 13 очков. 25 августа «быки» сыграют с «Факелом». Начало матча — в 20.00 по московскому времени.