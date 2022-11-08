Булыкин сравнил ситуацию Педро Габриэля в «Локомотиве» с Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий «Локомотива» Педро Габриэл отстранен от тренировок с командой.

«Такое происходит везде. Мы видели такое и с Роналду в «Манчестер Юнайтед». Это происходит всегда. Главное, чтобы это не влияло на результат команды и дух. Вот здесь нужен профессиональный футбольный опыт, потому что как иногда делают у нас, никуда не годится. Так можно потерять атмосферу в команде. Все нужно делать аккуратно и знать все подводные камни. Пойдет ли это на пользу игроку? Увидим. Когда он забил кучу голов, наверное, почувствовал себя слишком уверенно. Надо было всю эту ситуации грамотно разрешить», — сказал Булыкин «СЭ».

Бразилец подписал контракт с «Локомотивом» в начале сентября этого года. В текущем сезоне он провел 9 игр за московский клуб во всех турнирах и оформил покер в кубковом матче.