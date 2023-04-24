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Булыкин: «Причина неудач «Спартака» не в том, что на поле не было Промеса и Джикии, а в зимних сборах команды»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что причина неудач «Спартака» не связана с отсутствием игроков команды Квинси Промеса и Георгия Джикии.

«Спартак» очень плохо начал чемпионат после возобновления сезона, а затем вылетел из Кубка России. Если красно-белые хотели бороться за второе место, то команда должна была быть готовой, что какой-то отрезок им придется провести без нескольких лидеров на поле. Думаю, причина в серии неудач команды не в том, что на поле не было Промеса и Джикии, а в зимних сборах команды, которые, вероятно, были проведены неудачно, если исходить из результатов «Спартака» в этом календарном году», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

24 апреля «Спартак» встретится с «Краснодаром» в рамках 24-го тура чемпионата России. На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ (45 очков). «Краснодар» идет на 7-й позиции (38 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-prichina-neudach-spartaka-ne-v-travmah-promesa-i-dzhikii-a-v-kachestve-zimnih-sborov/
Георгий Джикия
Дмитрий Булыкин
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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