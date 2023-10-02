Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:55

Булыкин: «Странно, что Джикии вообще не дают шансов»

Александр Кружков
Обозреватель
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Экс-форвард «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» высказал мнение о капитане «Спартака» Георгии Джикии.

— История с Джикией настораживает?

— Странно, что сейчас ему вообще не дают шансов. Абаскаль должен понимать, какими могут быть последствия. Все-таки Джикия — один из лидеров «Спартака», капитан. А тут откровенная ставка на иностранцев. Да, Бабич неплохое приобретение, хотя матч в Самаре показал, что и серб небезгрешен. Именно он привез четвертый гол, не разобравшись с Максименко в простейшем эпизоде. Дуарте тоже играет с ошибками.

— Бабич и Джикия, два левши, в центре обороны совместимы?

— Разумеется. Георгий — защитник опытный, надежный. Не верю, что он в одночасье все лучшие качества растерял.

Джикия оставался в числе запасных в трех последних матчах «Спартака» в чемпионате России. Всего в сезоне-2023/24 29-летний футболист принял участие в 8 играх и не отличился результативными действиями.

Контракт защитника со «Спартаком» действует до конца сезона-2023/24.

Гильермо Абаскаль. «Абаскаль заигрался. Потерял бразды правления». Булыкин — о разгроме «Спартака» и спаде «Зенита»

Георгий Джикия
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
4
Обсудить
Читайте также
Кержаков ответил на вопрос о самом неудачном матче со «Спартаком» в Сербии
Дело голкипера Федотова не вошло в повестку дня конгресса ИИХФ
Путин поручил главе Северной Осетии разобраться с переуплотненностью детсадов
Глава МИД ФРГ пообещала расширить Евросоюз «от Лиссабона до Луганска»
Двухлетний ребенок умер в торговом центре в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Крылья Советов» — «Спартак», «Оренбург» — «Зенит» и другие матчи
Булыкин о судействе в матче «Ростов» — «Урал»: «Гончаренко в любом случае такое поведение не красит»
Трехглавый змей «Спартака». И Абаскаль на шее
Булыкин — о «Крыльях Советов»: «Очень симпатичная команда. Но в тройке не удержатся»
Булыкин: «Главная проблема «Спартака» — недопонимание между Абаскалем и игроками. Атмосфера в команде нарушена»
В «Оренбурге» заявили, что игроки не получат повышенные премиальные за победу над «Зенитом»
«Абаскаль заигрался. Потерял бразды правления». Булыкин — о разгроме «Спартака» и спаде «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин: «Главная проблема «Спартака» — недопонимание между Абаскалем и игроками. Атмосфера в команде нарушена»

Тарханов назвал фантастикой второе место «Крыльев Советов» в турнирной таблице РПЛ