Булыкин: «Странно, что Джикии вообще не дают шансов»

Экс-форвард «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» высказал мнение о капитане «Спартака» Георгии Джикии.

— История с Джикией настораживает?

— Странно, что сейчас ему вообще не дают шансов. Абаскаль должен понимать, какими могут быть последствия. Все-таки Джикия — один из лидеров «Спартака», капитан. А тут откровенная ставка на иностранцев. Да, Бабич неплохое приобретение, хотя матч в Самаре показал, что и серб небезгрешен. Именно он привез четвертый гол, не разобравшись с Максименко в простейшем эпизоде. Дуарте тоже играет с ошибками.

— Бабич и Джикия, два левши, в центре обороны совместимы?

— Разумеется. Георгий — защитник опытный, надежный. Не верю, что он в одночасье все лучшие качества растерял.

Джикия оставался в числе запасных в трех последних матчах «Спартака» в чемпионате России. Всего в сезоне-2023/24 29-летний футболист принял участие в 8 играх и не отличился результативными действиями.

Контракт защитника со «Спартаком» действует до конца сезона-2023/24.