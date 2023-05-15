Булыкин указал, какие недоработки Абаскаля привели к слабым результатам «Спартака» во второй части сезона

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин проанализировал роль главного тренера столичного «Спартака» Гильермо Абаскаля в неудачах команды в весенней части сезона РПЛ.

«На результаты «Спартака» повлияло много факторов. В том числе есть и вина Абаскаля. Он не смог хорошо провести зимнюю подготовку и настроить игроков на вторую часть сезона. В итоге вместо того чтобы составить конкуренцию «Зениту» в битве за чемпионский титул, «Спартак» борется за третье место», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

После возобновления чемпионата РПЛ «Спартак» в 10 матчах одержал 3 победы при 5 ничьих и 2 поражениях с разницей забитых и пропущенных мячей 18-18. До паузы в сезоне москвичи из 17 встреч выиграли 11, проиграли 3 и свели вничью 3 с соотношением голов 40-18.