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РПЛ

15 мая, 18:32

Булыкин указал, какие недоработки Абаскаля привели к слабым результатам «Спартака» во второй части сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин проанализировал роль главного тренера столичного «Спартака» Гильермо Абаскаля в неудачах команды в весенней части сезона РПЛ.

«На результаты «Спартака» повлияло много факторов. В том числе есть и вина Абаскаля. Он не смог хорошо провести зимнюю подготовку и настроить игроков на вторую часть сезона. В итоге вместо того чтобы составить конкуренцию «Зениту» в битве за чемпионский титул, «Спартак» борется за третье место», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

После возобновления чемпионата РПЛ «Спартак» в 10 матчах одержал 3 победы при 5 ничьих и 2 поражениях с разницей забитых и пропущенных мячей 18-18. До паузы в сезоне москвичи из 17 встреч выиграли 11, проиграли 3 и свели вничью 3 с соотношением голов 40-18.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10872176-bulykin-ukazal-kakie-nedorabotki-abaskalya-priveli-k-slabym-rezultatam-spartaka-vo-vtoroj-chasti-sezona-rpl.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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