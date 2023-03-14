Булыкин: «Локомотив» начинает радовать. Уверен, команда будет в первой десятке»

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил игру московского клуба в последних матчах.

«Локомотив» начинает радовать, команда потихоньку начинает двигаться вверх. Уже две победы в чемпионате есть, дальше будет только лучше. Физически, а особенно психологически, команда здорово готова, подбор футболистов позволяет им решать большие задачи. Команда не должна бороться за вылет. Уверен, «Локомотив» будет в первой десятке», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков за 19 туров.