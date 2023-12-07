Булыкин уверен, что на матч «Локомотив» — «Урал» повлияет температура поле

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» на своем поле примут «Урал».

«Конечно, на итоги матча повлияют и температура, и поле. Такие экстремальные условия бывают пару раз в году, поэтому все будут в одинаковых условиях. Возможно, футбол упростится, но ничего не сделать. У нас такая страна, такие погодные условия. Пару игр приходится играть в экстремальных условиях. Для «Локомотива» эти очки очень важны, несмотря ни на что нужно выходить и обыгрывать «Урал». «Локомотив» фаворит, думаю, они победят со счетом 2:1», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Матч «Локомотив» — «Урал» пройдет 8 декабря. Начало — в 19.00 по мск.

После 17 туров «Локомотив» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Урал» — 12-й (19 очков).