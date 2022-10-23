Булыкин уверен, что «Спартак» легко обыграет «Химки»

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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, чего ждет от матча 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Химками».
«Преимущество у «Спартака». Они фавориты, думаю, легко разберутся с «Химками». Играют дома, порадуют своих болельщиков и должны крупно обыграть «Химки». Есть ли улучшения у «Химок» после прихода Гогниева? Я пока этого не вижу. Посмотрим, что будет после зимней паузы. Если его оставят в клубе», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.
Матч «Спартак» — «Химки» пройдет 23 октября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 мск.
«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Химки» идут 15-ми (9 очков)
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