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27 сентября, 13:02

Булыкин выразил недовольство из-за возможного назначения Давидса в «Локомотив»

Дмитрий Булыкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Фадлу Давидс может стать помощником Йозефа Циннбауэра в «Локомотиве».

«Руководство «Локомотива» должно понимать, что они делают. Они не должны давать Давидсу длительный контракт, чтобы в будущем не платить большую неустойку. Я давно стою на том мнении, что немцев нужно убирать из клуба. Их система не работает, но они продолжают приглашать специалистов. Даже если они продержатся до зимней паузы, то они не смогут достойно подготовить команду ко второй части сезона. Возможно, Циннбауэр сказал руководству, что для хорошего результата нужно пригласить Фадлу Давидса», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Давидс уже работал помощником Циннбауэра в южноафриканском «Орландо Пайретс» с декабря 2019 года по август 2021 года, когда немец ушел из клуба. Сам Давидс покинул команду в июне 2022 года.

«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками после 10 туров сезона-2022/23.

Фадлу Давидс. Источник: тренер из ЮАР может стать помощником Циннбауэра в «Локомотиве»

Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
Фадлу Давидс
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