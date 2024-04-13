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Сегодня, 11:27

Булыкин: «При удачном раскладе «Динамо» может побороться за первое место в РПЛ»

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы «Динамо» стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

14 апреля бело-голубые сыграют на выезде с «Уралом» в матче 24-го тура РПЛ. Начало — в 14:15 мск

«Конечно, «Динамо» борется как минимум за второе место, а при удачном раскладе и за первое, но последнее время что-то у команды не ладится. Проиграли две игры. Случайно или нет — это второй вопрос. Поэтому, конечно, «Динамо» хочет быть в гонке, хочет набирать очки. А будет ли набирать — увидим», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Отставание московского клуба от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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