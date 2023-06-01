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Сегодня, 20:01

Булыкин — о «Зените»: «Выиграть на большом бюджете и длинной скамейке чемпионат России может любой клуб и тренер»

Алина Савинова
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, какой ценой «Зениту» достаются победы в чемпионате России.

«В «Зените» много иностранцев, если сравнивать с другими клубами. Вопрос, чего хотят руководители. Выигрывать чемпионат, платить при этом нереальные деньги игрокам, закладывать нереальный бюджет — ну, пожалуйста. Если хотят играть в Лиге чемпионов, это другое. Раньше они тоже покупали очень дорогих футболистов, но в Лиге чемпионов ничего не добились. Их обыгрывали клубы, где зарплата всех футболистов была меньше, чем зарплата двух иностранцев «Зенита». Сейчас не получится купить супефутболистов и успешно выступить в Лиге чемпионов. Нужно грамотно «разбавить» команду, чтобы она добивалась хороших результатов в разных турнирах. Выиграть на большом бюджете и длинной скамейке чемпионат России может любой клуб и любой тренер. А сделать боеспособную команду, где найдется место и молодым, и хорошим иностранцам, которые будут играть, а не сидеть на скамейке, — вот это был бы показатель работы клуба и тренера», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. Команда из Санкт-Петербурга под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд выиграла золотые медали РПЛ. Всего на счету сине-бело-голубых 10 побед в истории чемпионатов России и СССР, благодаря чему «Зенит» получил право нанести вторую звезду на клубную эмблему.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-vy-igrat-rpl-s-bol-shim-byudzhetom-i-dlinnoj-skamejkoj-kak-v-zenite-mozhet-lyuboj-trener/
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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