Булыкин высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Локомотивом»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом».

«Конечно, «Зенит» является фаворитом в этой встрече и выглядит сейчас очень неплохо. У «Локомотива» всегда есть шансы, потому что команда собралась хорошая. Если команда настроится, то может обыграть чемпиона и одного из сильнейших клубов России в этом сезоне», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября в Петербурге и начнется в 16:30 мск.