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Сегодня, 20:06

Булыкин высказался о премиальных в 5 миллионов рублей для «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Экс-футболист Дмитрий Булыкин.
Дмитрий Булыкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин заявил, что премиальные в 5 миллионов рублей — это много.

«В любом клубе можно срезать бюджет в два раза и практически ничего не поменяется. Но у «Зенита» такой бюджет, что, если срезать его в два раза, все равно будет очень много. У них есть хорошие спонсоры, и поэтому они ни о чем не думают и явно уменьшать бюджет не хотят. 5 миллионов это много? За один матч это, конечно, много. Но, возможно, наложило отпечаток то, что это был чемпионский матч. Однако я помню в «Аяксе» за чемпионство премиальные были намного больше — в десять раз. В то же время за игру там бонусы были меньше. Руководители говорили: смысл платить вам большие премиальные, если в конце вы не выиграете чемпионат или не выходите в Лигу чемпионов. Та же система распространялась и на Кубок страны», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

«Зенит» за четыре тура до конца сезона гарантировал себе победу в чемпионате России, обыграв в матче 26-го тура РПЛ московский «Спартак» со счетом 3:2. Подопечные Семака набрали 64 очка и стали недосягаемыми для преследователей. У московского ЦСКА, занимающего второе место в турнирной таблице, 51 очко.

Для «Зенита» победа в чемпионате страны стала пятой подряд и десятой в истории, благодаря чему клуб получил вторую звезду на своей эмблеме.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-5-mln-igrokam-zenita-v-ayakse-premial-ny-e-za-chempionstvo-by-li-v-10-raz-bol-she/
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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