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Сегодня, 17:40

Булыкин — о продлении контракта Тюкавина: «Он выразил уважение к «Динамо», которое ему дает шанс»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о подписании нового контракта нападающего бело-голубых Константина Тюкавина с клубом до 2028 года.

«Он выразил уважение к клубу, который ему дает шанс. Здесь по футбольным и человеческим качествам все правильно. Насколько предан команде, мы узнаем. Предан — это Шунин, Акинфеев, он пока выразил уважение. Возможен ли его уход в европейский клуб в ближайшее время? Все возможно. Он очень перспективный. Если договорятся по зарплате и трансферу — все возможно», — сказал Булыкин «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 8 миллионов евро.

Дмитрий Булыкин
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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