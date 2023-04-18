Булыкин: «Дзюба всем показал, что готов давать результат»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Артем шикарно ворвался во вторую часть нашего чемпионата. Дзюба всем показал, что готов давать результат, причем, хороший результат, потому что он забивает, помогает команде. Поэтому можно оценить его возврат в РПЛ после провала в Турции как очень хороший.

У Дзюбы 6 голов и 4 голевые передачи в шести матчах РПЛ? Думаю, никто не ожидал от него такой результативности. Голевые передачи для нападающего мало значат, но то, что забил больше 5 мячей – он уже красавчик. Дзюба заявил о себе. Самое главное, чтобы «Локомотив» был им доволен и переподписал контракт», – приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

34-летний форвард в феврале подписал контракт с «Локомотивом». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.