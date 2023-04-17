Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:24

Булыкин: «Локомотив» обезопасил себя от вылета из РПЛ, теперь можно думать, как подняться выше в таблице»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о турнирном положении московской команды.

«Локомотив» — молодцы. Команда набрала очень хороший ход. Хорошо, что поражение от «Зенита» никак не сказалось на «Локо». С первых же минут в Оренбурге команда демонстрировала достойную игру. Команда Галактионова уже обезопасила себя от вылета и даже от стыковых матчей. Теперь можно думать, как подняться выше в турнирной таблице. Как и стоит задуматься о будущем команды — в том числе обсудить новые контракты ключевых футболистов», — приводит «Чемпионат» слова Булыкина.

«Локомотив» с 28 очками расположился на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре железнодорожники сыграют с ЦСКА.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5071649-bulykin-loko-obezopasil-sebya-ot-vyleta-iz-rpl-teper-mozhno-podumat-o-buduschem-komandy.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Альпинистка провела 500 дней одна в пещере. Она не мылась и воевала с мухами
The Athletic: Овечкин, Капризов и Сорокин — MVP своих клубов в сезоне НХЛ
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Кафанов заявил, что у Песьякова нет опытного конкурента его уровня в «Ростове»
Защитник «Динамо» Даса высказался о шансах команды закончить сезон в топ-3 РПЛ
В «Спартаке» рассказали о восстановлении Мозеса и Промеса
Ставка на системность. Что определит исход гонки за второе место в РПЛ между «Ростовом», «Спартаком» и ЦСКА
Полузащитник «Химок» Гбане считает предстоящую игру с «Торпедо» матчем жизни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Динамо» Даса высказался о шансах команды закончить сезон в топ-3 РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Батчи рассказал, что ему нравится работать с Ивичем