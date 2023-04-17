Булыкин: «Локомотив» обезопасил себя от вылета из РПЛ, теперь можно думать, как подняться выше в таблице»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о турнирном положении московской команды.

«Локомотив» — молодцы. Команда набрала очень хороший ход. Хорошо, что поражение от «Зенита» никак не сказалось на «Локо». С первых же минут в Оренбурге команда демонстрировала достойную игру. Команда Галактионова уже обезопасила себя от вылета и даже от стыковых матчей. Теперь можно думать, как подняться выше в турнирной таблице. Как и стоит задуматься о будущем команды — в том числе обсудить новые контракты ключевых футболистов», — приводит «Чемпионат» слова Булыкина.

«Локомотив» с 28 очками расположился на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре железнодорожники сыграют с ЦСКА.