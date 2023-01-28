Булыкин: «Уход Малкома ослабит «Зенит». У других команд появляются шансы в борьбе за чемпионство»

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ».
«Сможет ли Малком заиграть в «ПСЖ»? Мастерство и класс у него есть, а дальше все будет зависеть от многих факторов — адаптация в коллективе, в чемпионате. Главное, чтобы ему доверял тренер и выпускал его на поле. Его уход в «ПСЖ» — 100 процентов потеря для «Зенита», это топ-футболист. Его будет тяжело заменить, это ослабит команду Семака. Наверное, у других команд появляются шансы в борьбе за чемпионство. Посмотрим», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Малкому.
В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.
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