Булыкин — о переходе Сперцяна в «Боруссию»: «Самое тяжелое — сделать этот трансфер»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в дортмундскую «Боруссию».

«Сперцян вполне может там поиграть и заиграть. Многие наши футболисты могут играть в топ-чемпионатах. Самое тяжелое — сделать этот трансфер, потому что очень много факторов. Начиная от финансовых и заканчивая политическими. В Германии несложное оформление, в отличие от Англии, потому что нет лимита. Если Сперцяна возьмут в «Дортмунд» — это будет супертрансфер. Это будет очень хорошо для футболиста, но я думаю, что и его переход, и переход Матвея Сафонова в «ПСЖ» малореализуемы», — считает Булыкин Газете.ру.

«Краснодар» занял второе место в чемпионате Российской премьер-лиги, отстав на одно очко от санкт-петербургского «Зенита».