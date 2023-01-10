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Сегодня, 18:24

Булыкин: «Если Изидор и Керк хотят уйти из «Локомотива», то их нужно отпускать»

Мария Гусева
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Вильсона Изидора и полузащитника Джирано Керка из «Локомотива».

«Если Изидор и Керк хотят уйти из «Локомотива», то их нужно отпускать, я бы так сделал, — цитирует Metaratings.ru Булыкина. — Ничего не поменяется в команде после их ухода. «Железнодорожники» уже достаточно купили молодых футболистов, которые могут с горящими глазами заменить легионеров и сделать результат. Тот же Пиняев сможет спокойно сможет заменить Изидора, все могут. Но посмотрим, как решит руководство клуба».

Изидор выступает за железнодорожников с января 2022 года. В сезоне РПЛ-2022/23 форвард провел на поле 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных паса. Контракт 22-летнего француза с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Керк, выступающий за «Локо» с 2021 года, провел в этом сезоне 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. Контракт 27-летнего нидерландского футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Джирано Керк
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