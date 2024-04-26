Булыкин: «Чалов и Заболотный выглядят опаснее Угальде и Соболева»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин сравнил игру нападающих «Спартака» и ЦСКА.

«Мне Чалов и Заболотный нравятся больше, чем Угальде и Соболев. Важно понимать, что у армейцев этот дуэт уже состоявшийся, а Манфред только недавно переехал в Россию. Угальде еще не смог себя реализовать должным образом, поэтому мне ближе Чалов и Заболотный, они более грозная пара форвардов. Впрочем, работа нападающих состоит в том, чтобы забивать голы, поэтому было бы неплохо заглянуть в статистику этого сезона и понять, кто из них больше забил мячей», — сказал Булыкин.

В текущем сезоне РПЛ Александр Соболев забил 5 голов за «Спартак», а его партнер по команде Манфред Угальде пока не отличался забитыми мячами в чемпионате России.

На счету Федора Чалов 10 голов за ЦСКА, а Антона Заболотного — 8.