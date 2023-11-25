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Сегодня, 16:43

Булыкин — об оскорблении ассистента арбитра Бариновым: «Локомотив» сам упустил победу»

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» слова полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова об ассистенте арбитра Рашиде Абусуеве после матча против «Крыльев Советов» (3:3) в 16-м туре РПЛ.

«Рука была, защитник прижал мяч к телу. Должны быть одинаковые трактовки, потому что в одной игре – это рука, в другой уже не рука. Очень обидно вести 3:1 на 90-й минуте и закончить со счетом 3:3. Баринов вспылил, упустили три очка. В том числе и из-за судей такие скандалы и возникают. В одном матче одно объяснение, в другом другое. Но в этой игре, я думаю, «Локомотив» сам упустил победу», – сказал Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов остался недоволен судейством матча против «Крыльев Советов» (3:3) в 16-м туре РПЛ.

После завершения встречи Баринов подошел к ассистенту арбитра Рашиду Абусуеву и назвал его «позором футбола».

Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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