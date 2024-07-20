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Сегодня, 16:58

Булыкин: «Результат в «Динамо» зависит не только от латиноамериканцев»

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Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался об отсутствии игроков из Латинской Америки в составе бело-голубых в матче против «Факела».

«Результат «Динамо» не только от них зависит. Мы это увидели в концовке прошлого сезона, когда нужно было вничью сыграть. Как я уже говорил, некоторые молодые игроки могут выдать более яркий матч, чем опытные с хорошей зарплатой. Поэтому каждый захочет себя проявить в новом сезоне и смогут найти им замену. Вопрос, как сыграет «Динамо», потому что по ходу прошлого сезона мы видели, что они один матч могут провести хороший, а следующий ужасный», — сказал Булыкин Vprognoze.

В матче 1-го тура РПЛ «Динамо» не помогут Хорхе Карраскаль, Фабиан Бальбуэна и Николас Маричаль. Эти игроки получили выходные дни из-за участия в Кубке Америки.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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