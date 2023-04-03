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Булыкин: «Дзюба громко о себе заявил. С такой игрой можно и замахнуться на сборную»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре форварда Артема Дзюбы в составе «Локомотива».

«Дзюба просто красавчик, вернулся очень круто. Громко о себе заявил. Главное, чтобы и дальше так продолжал играть. Все у него будет хорошо. С такой игрой можно и замахнуться на сборную, он точно не помешает команде. Все сомневались насчет него, но он показал, что все еще отличный футболист. Дзюба всем все доказал и сейчас помогает «Локомотиву». Сейчас Артем является лидером «Локомотива», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-dzyuba-tochno-ne-pomeshaet-sbornoj-rossii-sejchas-on-gromko-o-sebe-zayavil/
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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