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Сегодня, 15:26

Булыкин: «РПЛ нужно расширить до 18 команд, как это сделано в цивилизованных лигах»

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Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное расширение РПЛ по окончании сезона-2023/24.

«Я уже давно говорю за то, что нужно расширить до 18 команд, как это сделано во всех цивилизованных лигах. Все будет нормально, будет больше игр, и даже если команда будет ни по бюджету, ни по уровню. С «Зенитом» никто не сравнится, это понятно. Даже с топ-6 командами у нас не будет никогда на одном уровне. Но все равно будет приятно играть, и они могут их обыгрывать. И даже если они вылетят обратно, это будут дополнительные игры как для них, для опыта, так и для топ-команд, где они могут посмотреть второй состав с не очень сильными соперниками. Получить уверенность, когда будут их обыгрывать. Все равно официальная игра это не товарищеский матч», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Российская премьер-лига была образована в 2002 году. С тех пор в состав участников турнира всегда входили 16 команд.

На данный момент в зоне прямого вылета из РПЛ сезона-2023/24 находятся «Балтика» (23 очка) и «Сочи» (19), располагающиеся на 15-м и 16-м местах, а в зоне стыковых матчей — «Оренбург» (26) и «Урал» (24), идущие 13-ми и 14-ми. До конца чемпионата командам осталось провести 5 туров.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
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