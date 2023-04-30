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Сегодня, 14:20

Булыкин заявил, что будущее Йокановича в «Динамо» сочтено

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о поражении «Динамо» в матче 25-го тура против «Факела» (0:2).

«Футболисты «Динамо» сами себе испортили праздник, они начали играть только тогда, когда «Факел» уже забил два гола. Будущее Йокановича? Думаю, все сочтено. После такого тяжело будет что-то говорить в его оправдание. Нельзя проигрывать никак в такие дни», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

«Динамо» с 39 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» располагается на 14-й строчке, имея в активе 21 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-budushhee-jokanovicha-sochteno-nel-zya-proigry-vat-v-takie-dni/
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