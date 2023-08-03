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Сегодня, 21:55

Булыкин заявил, что «Динамо» может удивить «Зенит» в матче третьего тура РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо».

«Это дерби двух столиц. Настрой будет серьезным. Несмотря на то, что у «Зенита» не суперстарт в начале сезона, уверен, они смогут прибавить. Они являются фаворитом матча. Петербуржцы — хороший раздражитель для любой команды, а тем более они являются чемпионом. Поэтому в настрое «Динамо» нет сомнений. Думаю, бело-голубые могут удивить: начинают показывать хорошую игру Смолов, Тюкавин и Захарян. Пока очень слабенько в защите, но будем надеяться, что «Зенит» заставит их сконцентрироваться и не допускать детских ошибок, как в прошлых турах», — приводит слова Булыкина RT.

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет в воскресенье, 6 августа. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Футболисты &laquo;Краснодара&raquo;. РПЛ: расписание трансляций матчей 3-го тура
Источник: RT
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
3
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