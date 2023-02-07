Булыкин заявил, что Дзюба и Смольников принесли бы пользу «Локомотиву»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о том, что Артем Дзюба и Игорь Смольников перейдут в стан железнодорожников.

«Я думаю, безусловно это будет усилением для «Локомотива», если у них будет мотивация. Если контракт подпишут на полгода за небольшие деньги, то они смогут помочь команде. Дзюба и Смольников — хорошие футболисты, за счет опыта принесут пользу команде. Как минимум добавят конкуренции и глубины состава, но, я думаю, что они еще смогут себя показать. Конечно, они помогут, чтобы вышли из этой опасной зоны в таблице», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Ранее спортивный директор «Ломотива» Дмитрий Ульянов в интервью «СЭ» сообщил, что окончательное решение о подписании клубом контрактов с Дзюбой и Смольниковым будет принято по итогам медицинского обследования.