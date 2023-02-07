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Сегодня, 19:39

Булыкин заявил, что Дзюба и Смольников принесли бы пользу «Локомотиву»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию о том, что Артем Дзюба и Игорь Смольников перейдут в стан железнодорожников.

«Я думаю, безусловно это будет усилением для «Локомотива», если у них будет мотивация. Если контракт подпишут на полгода за небольшие деньги, то они смогут помочь команде. Дзюба и Смольников — хорошие футболисты, за счет опыта принесут пользу команде. Как минимум добавят конкуренции и глубины состава, но, я думаю, что они еще смогут себя показать. Конечно, они помогут, чтобы вышли из этой опасной зоны в таблице», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Ранее спортивный директор «Ломотива» Дмитрий Ульянов в интервью «СЭ» сообщил, что окончательное решение о подписании клубом контрактов с Дзюбой и Смольниковым будет принято по итогам медицинского обследования.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-dzyuba-i-smolnikov-khoroshie-futbolisty-za-schyot-opyta-prinesut-polzu-lokomotivu-226048/
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Игорь Смольников
Футбол
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ФК Локомотив (Москва)
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