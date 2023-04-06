Булыкин о ретроматче в Волгограде: «Если позовут, я бы с удовольствием принял участие»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» оценил идею проведения ретроматча к 80-летию победы под Сталинградом.

«Если позовут, я бы с удовольствием принял участие в матче. Это важно для памяти, для молодого поколения, для популяризации футбола. Это очень хорошая идея. Ее нужно поддержать и вовлечь как можно больше команд в такой замечательный турнир. Сейчас все обсуждается. Как только предложат, сразу рассмотрю», — сказал Булыкин «СЭ».

Ретроматч пройдет 1 мая в Волгограде. Он будет представлять собой реконструкцию игры между «Спартаком» и «Динамо», которая состоялась 2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград).