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Сегодня, 15:47

Булыкин заявил, что «Локомотив» превзошел ожидания

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал команды, которые приятно удивили и разочаровали его после возобновления чемпионата РПЛ.

«Локомотив» превзошел ожидания. Думаю, что с этим все согласятся. А не оправдал надежд «Спартак», который должен был бороться с «Зенитом» за чемпионский титул», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

После возобновления сезона в РПЛ столичный «Локомотив» одержал пять побед при одном поражении с соотношением забитых и пропущенных мячей 16-6. Железнодорожники поднялись из зоны стыковых матчей за право остаться в РПЛ на десятое место.

«Спартак» в весенней части чемпионата дважды выиграл, один раз проиграл и трижды сыграл вничью с разницей голов 10-10. Команда опустилась со второй на третью строчку, а ее отставание от лидирующего петербургского «Зенита» выросло с 6 до 10 очков.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10805021-bulykin-vydelil-otkrytie-i-razocharovanie-vesennej-chasti-chempionata-rpl.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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