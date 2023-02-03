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Сегодня, 16:01

Булыкин заявил, что «Локомотиву» нужно менять все руководство

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал слова футбольного агента Дмитрия Селюка по поводу возможного увольнения генерального директора клуба Владимира Леонченко.

«Всегда говорят о том, что предыдущее руководство виновато в результатах. Если результаты не устраивают, то его меняют, но здесь все зависит от совета директоров. Возможно, есть какие-то другие моменты, в которых Леонченко отработал и наладил всев клубе, например, в финансовой сфере, или принес команде дополнительные деньги. Как вариант, контракт составлен так, что его просто не могут уволить. Есть пункт, что за увольнение ему должны будут заплатить большой бонус. Были такие примеры, когда тренера не увольняли, но работал он в дубле. В любом случае за результат отвечает и руководство, и тренер. Было очень много денег вложено. И по-правильному, конечно, нужно менять все руководство», — заявил Булыкин Metaratings.ru.

Леонченко работает в «Локомотиве» с 2020 года. В этом сезоне РПЛ «Локо» с 13 очками идет на 14-м месте.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-lokomotivu-nuzhno-menyat-vse-rukovodstvo-v-budushem-ya-vizhu-rotenberga-odnim-iz-rukovoditelei-kluba-224907/
Владимир Леонченко
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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