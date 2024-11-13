Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:45

Булыкин заявил, что не согласен со словами Дзюбы о Галактионове

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал слова Артема Дзюбы о Михаиле Галактионове. Ранее в интервью Дзюба назвал главного тренера «Локомотива» мнительным, трусливеньким и слабоватым.

«Тренер для всех должен быть хорошим, иначе будет плохая атмосфера в команде. Главному нужно наладить атмосферу в коллективе. Если кто-то не подходит, значит, надо убирать этого футболиста. Мало кто из тренеров может сказать игроку, что он ему не нужен. Руководство «Локомотива» и Галактионов действуют правильно. Это показывает время. Команда — это живой организм, там происходит очень много событий. Конечно, игрок будет недоволен, когда с ним не продлевают контракт. Про Галактионова Дзюба резко высказался. Задайте этот вопрос другим футболистам «Локомотива», они не поддержат мнение Артема. Я не согласен со словами Дзюбы. Галактионов — хороший тренер. Когда Артем сам станет тренером, он это поймет. Все не так просто, как думает Дзюба и, возможно, Артем поменяет сове мнение о Галактионове», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

36-летний форвард провел за «Локомотив» 39 матчей. Сейчас Дзюба выступает за тольяттинский «Акрон».

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Михаил Галактионов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Россия сделала представление Израилю после удара у авиабазы Хмеймим в Сирии
Баскетболистка Косу рассказала, почему отказала клубам Евролиги
Карпин — о Дзюбе: «Не думаю, что сборная существует, чтобы ставить рекорды»
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
СМИ узнали об опасениях Киева из-за проведения Трампом переговоров по формуле Вэнса
Пушилин назвал очень серьезными разрушения в Угледаре
Сегодня
Вчера
Неделя