Булыкин заявил, что не согласен со словами Дзюбы о Галактионове

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал слова Артема Дзюбы о Михаиле Галактионове. Ранее в интервью Дзюба назвал главного тренера «Локомотива» мнительным, трусливеньким и слабоватым.

«Тренер для всех должен быть хорошим, иначе будет плохая атмосфера в команде. Главному нужно наладить атмосферу в коллективе. Если кто-то не подходит, значит, надо убирать этого футболиста. Мало кто из тренеров может сказать игроку, что он ему не нужен. Руководство «Локомотива» и Галактионов действуют правильно. Это показывает время. Команда — это живой организм, там происходит очень много событий. Конечно, игрок будет недоволен, когда с ним не продлевают контракт. Про Галактионова Дзюба резко высказался. Задайте этот вопрос другим футболистам «Локомотива», они не поддержат мнение Артема. Я не согласен со словами Дзюбы. Галактионов — хороший тренер. Когда Артем сам станет тренером, он это поймет. Все не так просто, как думает Дзюба и, возможно, Артем поменяет сове мнение о Галактионове», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

36-летний форвард провел за «Локомотив» 39 матчей. Сейчас Дзюба выступает за тольяттинский «Акрон».