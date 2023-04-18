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Булыкин заявил, что одинаково радуется успехам «Динамо» и «Локомотива»

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, игроком какого клуба ощущает себя больше — «Локомотива» или «Динамо».

«И динамовцем, и железнодорожником, такие были моменты, что они остаются и в сердце, и в памяти, поэтому радуюсь успехам и «Динамо», и «Локомотива», — приводит слова Булыкина RT.

В составе московского «Локомотива» Булыкин выступал с 1995 по 2001 год, провел 89 матчей и забил 24 гола. За «Динамо» форвард выступал в период с 2001 по 2007 год. За эти 6 лет он появился на поле в 131 матче и отличился 29 раз.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1137819-bulykin-dinamo-lokomotiv
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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